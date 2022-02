Sassuolo-Roma | rivivi la MOVIOLA | buono il gol di Cristante | rigore ed espulsione ok per Guida

Advertising

Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Roma 0-1, rete di Abraham T. (ROM) - Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Roma 2-1, rete di Traorè H. (SAS) - PawePiotrowsk10 : RT @CB_Ignoranza: I muri dello spogliatoio del Mapei sono salvi, forse. #Roma #Sassuolo - vivere_sardegna : Posticipo Serie A La Roma si salva in casa del Sassuolo pareggiando in pieno recupero 2-2 - calciomercatoit : #SassuoloRoma, l'errore di #RuiPatricio manda su tutte le furie i tifosi giallorossi -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Roma

19.57 Posticipo Serie A,2 - 2 Pareggio col brivido a Reggio Emilia. Ottima parata di Consigli su Afena - Gyan lanciato a rete, la partita si scuote a cavallo della sosta. Nel recupero Chiriches tocca col ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Mapei, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Mapei,si affrontano nel match valido per la 25ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER ...Perché il Sassuolo non si snatura, sfrutta le sue caratteristiche e da subito merita più della Roma. Applausi. Nonostante il 2-2 finale e una beffa tremenda. Rui Patricio 4,5: di solito salva la Roma, ...Pareggio insperato pareggio della Roma contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Proprio nell'istante finale di gara, calcio d'angolo ben battuto da Veretout e colpo di testa di Cristante che salva Mourinho ...