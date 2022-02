Sassuolo - Roma | le pagelle | Traore tenacia da 7 | la papera di Rui Patricio è da 4 | 5

(Di domenica 13 febbraio 2022) Buona uscita su Felix, salva su Pellegrini, ma sul 2 - 2 è battuto sul tempo di reazione. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Advertising

Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Roma 0-1, rete di Abraham T. (ROM) - SkySport : Mourinho dopo Sassuolo-Roma: 'Il nostro è un gruppo unito e imbattibile nell'empatia' #SkySport #SkySerieA… - DAZN_IT : CLAMOROSO 2-2 tra SASSUOLO e ROMA ?? Cristante regala il pari ai giallorossi al 94' ?? Il Sassuolo in 10 cede nel fi… - ilRomanistaweb : ??? #Abraham: 'Abbiamo bisogno di giocare con più fiducia. Dobbiamo lottare di più' L'attaccante, a segno oggi su c… - andreastoolbox : Mourinho dopo Sassuolo Roma: 'Il nostro è un gruppo unito e imbattibile nell'empatia' | Sky Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Roma

Buona uscita su Felix, salva su Pellegrini, ma sul 2 - 2 è battuto sul tempo di reazione. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati,...AllegriCLASSIFICA SERIE A:CLASSIFICA Serie A: Milan 55, Inter* 54, Napoli 53, Juventus* 45, Atalanta** 43, Lazio 42,40, Fiorentina** e Verona 36, Torino* 32, Empoli 31,30, Bologna* ...Quattro reti nel posticipo delle ore 18 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, 2-2 in Sassuolo-Roma con i giallorossi due volte in vantaggio e due volte ripresi. Curiosità: entrambe le reti capitoline ...È una promessa» 21:34Un vaccino contro tutte le varianti Covid, buoni risultati dai primi test sui topi 21:06La Roma si salva, pari rocambolesco col Sassuolo 21:06Pantani, 18 anni di misteri: dai pm ...