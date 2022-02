Sassuolo-Roma 2-2 | Cristante salva Mourinho nel recupero

(Di domenica 13 febbraio 2022) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Dopo l’eliminazione in Coppa Italia, lanon va oltre il 2-2 contro il, al “Mapei Stadium” e rimedia il primo pareggio esterno in questa stagione in campionato. La quinta rete in carriera ai neroverdi di, arrivata quando ormai la sconfitta sembrava inevitabile, permette alla squadra didi tornare a casa con un punto. La qualità dei neroverdi – “superiore a quella della”, secondo– sembra schiacciare i giallorossi nei primi minuti. Al 7? l’arbitro Guida annulla il primo gol della giornata: Traorè vince un rimpallo e batte Rui Patricio col sinistro sul primo palo ma il direttore di gara segnala un fallo di mano. Al 14? si accende Felix Afena-Gyan che scatta in profondità ma viene murato da Consigli in uscita. Al ...

La sfida delle 18 al Mapei Stadium tra Sassuolo e Roma è finita 2 - 2. In vantaggio gli ospiti al 46' del primo tempo con un calcio di rigore trasformato da Abraham. Poi un autogol di Smalling al 47'... Cristante pareggia al 94'. La Roma evita in extremis la sconfitta sul campo del Sassuolo e subisce il sorpasso in classifica da parte della Lazio. La zona Champions League resta lontana, ma José Mourinho, intervistato al ...