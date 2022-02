Pomezia, muore a 10 anni per Covid: la città si stringe attorno alla famiglia (Di domenica 13 febbraio 2022) Pomezia – Avrebbe compiuto a breve 11 anni e, invece, la vita del giovanissimo studente della Don Bosco di Pomezia si è spenta a causa del Covid-19 nella notte tra giovedì e venerdì in un lettino dell’ospedale del Bambino Gesù a Roma (leggi qui). Una tragedia che ha colpito non solo la famiglia del piccolo, ma tutta la comunità di Pomezia che si è stretta nel dolore ai familiari del bambino. Anche l’Amministrazione comunale di Pomezia ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la prematura scomparsa e lo ha fatto con una nota nella quale il sindaco Adriano Zuccalà ha detto: “La notizia ci ha lasciato tutti sgomenti. alla famiglia e ai suoi cari le condoglianze dell’Amministrazione e della comunità tutta per questa perdita così ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 13 febbraio 2022)– Avrebbe compiuto a breve 11e, invece, la vita del giovanissimo studente della Don Bosco disi è spenta a causa del-19 nella notte tra giovedì e venerdì in un lettino dell’ospedale del Bambino Gesù a Roma (leggi qui). Una tragedia che ha colpito non solo ladel piccolo, ma tutta la comunità diche si è stretta nel dolore ai familiari del bambino. Anche l’Amministrazione comunale diha voluto esprimere il proprio cordoglio per la prematura scomparsa e lo ha fatto con una nota nella quale il sindaco Adriano Zuccalà ha detto: “La notizia ci ha lasciato tutti sgomenti.e ai suoi cari le condoglianze dell’Amministrazione e della comunità tutta per questa perdita così ...

