Perticone replica a Mourinho | 'E' un grande Io scarsissimo? Chi lo ha detto'

Advertising

PagineRomaniste : #Perticone replica a #Mourinho: 'Scarsissimo? Chi gliel’ha detto se ne intende' #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Perticone replica

Sesi è offeso ha ragione". Ladel difensore non si è fatta attendere: " Il motivo per cui Mou è grande lo dice la carriera, mentre per me lo è da 12 anni. Inter - Livorno 3 - 0 e ..."Ladi? Quello che ha detto è la verità, bisogna avere un determinato tipo di personalità per giocare. Se si è offeso mi scuso perché ha davvero ragione - prosegue il tecnico ...Per giocare ovunque bisogna avere un determinato tipo di personalità. Se Perticone si è offeso ha ragione". La replica del difensore non si è fatta attendere: "Il motivo per cui Mou è grande lo dice ...Nella giornata di oggi, sono arrivate le repliche di un club che milita in Serie C, l'Olbia Calcio, e di un giocatore del Cittadella, Romano Perticone, che la terza serie l'ha vissuta sulla sua pelle ...