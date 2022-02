Napoli, risentimento muscolare per Politano e Lobotka (Di domenica 13 febbraio 2022) “Matteo Politano, uscito nel primo tempo del match contro l’Inter, ha accusato un risentimento muscolare al polpaccio destro. Stanislav Lobotka, a fine gara, ha accusato un risentimento alla coscia destra“. Questa la nota emessa dal Napoli. Ancora guai dall’infermeria quindi per Luciano Spalletti, che ha recuperato Anguissa, Koulibaly e Osimhen ma che ha “perso” negli ultimi giorni Lozano e ora Politano e Lobotka. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) “Matteo, uscito nel primo tempo del match contro l’Inter, ha accusato unal polpaccio destro. Stanislav, a fine gara, ha accusato unalla coscia destra“. Questa la nota emessa dal. Ancora guai dall’infermeria quindi per Luciano Spalletti, che ha recuperato Anguissa, Koulibaly e Osimhen ma che ha “perso” negli ultimi giorni Lozano e ora. SportFace.

