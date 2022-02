Milano-Cortina: Sala nei guai per l’ad Novari (Di domenica 13 febbraio 2022) Se lo Stato italiano piange e Draghi sbuffa, le Amministrazioni locali certo non ridono. Ancora cinghiali e autobus in fiamme a Roma: Roberto Gualtieri ammette con gli amici, sempre più sconsolato, di essersi pentito di essere il sindaco della Capitale. Milano-Cortina 2026, una via crucis tra ritardi e politica Ma se Gualtieri già piagnucola, non se la passa certo meglio Giuseppe Sala, primo cittadino di Milano, al quale speriamo che le sue amate “michette” non vadano di traverso se non dovesse riuscire a far cacciare, per le prossime Olimpiadi Invernali Milano-Cortina del 2026, l’amministratore delegato Vincenzo Novari; finora medaglia d’oro solo nelle competizioni di inefficienza, ritardi e spocchia. E l’allarme rosso è giunto proprio da Pechino, dove ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 13 febbraio 2022) Se lo Stato italiano piange e Draghi sbuffa, le Amministrazioni locali certo non ridono. Ancora cinghiali e autobus in fiamme a Roma: Roberto Gualtieri ammette con gli amici, sempre più sconsolato, di essersi pentito di essere il sindaco della Capitale.2026, una via crucis tra ritardi e politica Ma se Gualtieri già piagnucola, non se la passa certo meglio Giuseppe, primo cittadino di, al quale speriamo che le sue amate “michette” non vadano di traverso se non dovesse riuscire a far cacciare, per le prossime Olimpiadi Invernalidel 2026, l’amministratore delegato Vincenzo; finora medaglia d’oro solo nelle competizioni di inefficienza, ritardi e spocchia. E l’allarme rosso è giunto proprio da Pechino, dove ...

Advertising

sdavite110 : contraria ad Expo2015 perché non realizzava auspici di #Giorgetti @MISE_GOV, l’unica cosa buona fatta con Christian… - ge_aldrig_upp : Risultato a parte, io per non saper né leggere né scrivere credo davvero che Pietro Sighel ???? possa essere la stell… - STEFANO20368041 : @pc_947 Peccato!!! A 22 anni, tutta esperienza per Milano-Cortina - CostanzaRdO : @AnnetteBobidibu D'altronde bisogna mollare quando si è al top. Yuzu, nonostante infortuni, era al top nel 2018. Ha… - AntoDamiano1996 : @wearenick Soprattutto in previsione di Milano-Cortina... -