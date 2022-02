“Mi vuoi sposare?” C’è Posta per Te | emozione in studio per Giovanni e Luisa Poi quelle parole ed è caos

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 13 febbraio 2022) Puntata particolare l’ultima di “C’èper Te”. Al centro dellodel programma condotto da Maria De Filippi ci sono. Una storia d’amore che ha per protagonisti due ragazzi molto giovani. I due hanno infatti 19 anni e lei aspetta un bebè, è al quinto mese. Ad accompagnarli in questa avventura televisiva ci sono Francesca Tocca e Raimondo Todaro, ballerina e insegnante di Amici. E per, che è appassionata di danza, è una vera gioia poterli vedere da così vicino. Anche loro hanno iniziato la loro relazione quando erano appena ragazzi, come sottolinea la stessa Francesca: “Siete un esempio per tanti giovani innamorati, scegliere di avere un bimbo alla vostra età è una decisione coraggiosa”. “Oggi – continua la ballerina di Amici – si tende ad aspettare il momento giusto, ...