Marino furioso contro l’arbitro | “Studiate il regolamento!”

Umberto Marino, dirigente dell'Atalanta, è andato su tutte le furie con lo studio di DAZN dopo il match contro la Juventus per via di alcune presunte decisioni arbitrati. Di seguito le parole: "Abbiamo una lettura diversa con Marelli per l'episodio di Szczesny, fortunatamente lui non arbitra più. Il portiere fa fallo da rosso, non esiste la possibilità di commentarlo diversamente. Era anche mano di De Ligt. La nostra visione è chiara e non cambia". Marino Atalanta Marelli ha cercato poi di spiegare il regolamento a Marino ma lui gli ha chiesto di andarselo a rileggere sul sito dell'Aia sostenendo che il regolamento a cui si riferiva era solamente "il suo". "Lotta Champions? Al di là della Juve, il campionato è lungo. Guardo anche dietro, e ci sono squadre che possono agganciare il quarto posto".

