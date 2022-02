La bomba di Ruslan e la beffa di Danilo | un’ottima Atalanta pareggia con la Juve

Leggi su bergamonews

(Di domenica 13 febbraio 2022) Bergamo. Al termine di una partita spettacolare l’si fa raggiungere in extremis dallantus sull’1-1 e deve rimandare l’appuntamento con la vittoria davanti al pubblico del Gewiss Stadium. Alla perla di Malinovskyi direttamente da calcio di punizione ha rispostodi testa. Pareggio giusto per i valori visti in campo che però lascia l’amaro in bocca ai nerazzurri che hanno assaporato per lunghi tratti la vittoria. Nei primi minuti è lantus a rendersi pericolosa con una conclusione a giro di Vlahovic dal limite dell’area di rigore, mancino deviato in tuffo in calcio d’angolo da Sportiello. Per vedere la prima palla gol di stampo atalantino bisogna aspettare fino al 25esimo minuto con un corner dalla destra messo al centro da Muriel, dopo una spizzata di Djimsiti la sfera sbuca sul secondo palo dove ...