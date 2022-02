Juventus, colpo di teatro: trattativa improvvisa, può cambiare club subito (Di domenica 13 febbraio 2022) Mercato ancora ‘aperto’ in casa Juventus. In questi giorni avanza l’ipotesi di una trattativa clamorosa in casa bianconera. La Juventus è stata una delle squadre più attive nel mercato di gennaio. Due colpi importanti adesso, Vlahovic e Zakaria, ed uno in prospettiva, Gatti. La dirigenza bianconera non ha però smesso di lavorare anche su altre Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 13 febbraio 2022) Mercato ancora ‘aperto’ in casa. In questi giorni avanza l’ipotesi di unaclamorosa in casa bianconera. Laè stata una delle squadre più attive nel mercato di gennaio. Due colpi importanti adesso, Vlahovic e Zakaria, ed uno in prospettiva, Gatti. La dirigenza bianconera non ha però smesso di lavorare anche su altre Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GiovaAlbanese : #Allegri in conferenza dopo #JuveVerona: '#Zakaria ha preso un colpo a livello lombare, #Chiellini era un po' affat… - CalcioOggi : Calciomercato Juve, colpo a zero dalla Francia? Cherubini ci pensa - Juventus News 24 - gilnar76 : Zakaria Juve, dalla Spagna: «Colpo top, avrebbero dovuto prenderlo loro» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - gilnar76 : Calciomercato Juve, colpo a zero dalla Francia? Cherubini ci pensa #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - gilnar76 : Mercato Juve, i tre nomi di Cherubini per un colpo top a centrocampo #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… -