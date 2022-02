Isola 2022, ecco chi avrebbe voluto Ilary Blasi come sua opinionista (e perché è saltata) (Di domenica 13 febbraio 2022) Una nuova edizione de L’Isola dei Famosi è pronta ad aprire i battenti, immediatamente dopo la fine dell’attuale e discussa edizione del Grande Fratello Vip 6. In questi mesi sul web si sono rincorse diverse voci, circa i possibili concorrenti e i possibili opinionisti che affiancheranno la padrona di casa, che sarà ancora una volta Ilary Blasi. Durante l’ultima puntata delle Chicche di Gossip di Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha fatto un po’ di chiarezza a proposito del cast che si sta delineando per questa nuova edizione del game-show di Canale 5. Se all’inizio infatti era stata data quasi per certa la presenza di Vladimir Luxuria, alla fine qualcosa non è andato secondo i piani. Stesso discorso per Amanda Lear e Massimiliano Rosolino, che non vedremo in prima serata al fianco della moglie di Francesco Totti: A proposito di ... Leggi su isaechia (Di domenica 13 febbraio 2022) Una nuova edizione de L’dei Famosi è pronta ad aprire i battenti, immediatamente dopo la fine dell’attuale e discussa edizione del Grande Fratello Vip 6. In questi mesi sul web si sono rincorse diverse voci, circa i possibili concorrenti e i possibili opinionisti che affiancheranno la padrona di casa, che sarà ancora una volta. Durante l’ultima puntata delle Chicche di Gossip di Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha fatto un po’ di chiarezza a proposito del cast che si sta delineando per questa nuova edizione del game-show di Canale 5. Se all’inizio infatti era stata data quasi per certa la presenza di Vladimir Luxuria, alla fine qualcosa non è andato secondo i piani. Stesso discorso per Amanda Lear e Massimiliano Rosolino, che non vedremo in prima serata al fianco della moglie di Francesco Totti: A proposito di ...

