Il ruolo del mare (e della Siria) nella tensione tra Russia e Occidente (Di domenica 13 febbraio 2022) La Jamestown Foundation nei giorni scorsi ha fatto circolare una mail in cui esprimeva profonda preoccupazione per quelli che sembrano essere i preparativi per un grande assalto anfibio alla costa ucraina del Mar Nero. È una lettura interessante perché l’aspetto marittimo della crisi russo-ucraina è molto spesso sottovalutato, ma da anni il Mar d’Azov, la sacca in cui il bacino viene chiuso dallo stretto di Ker? (dove la Russia ha costruito un ponte lungo 19 chilometri per unire fisicamente la Crimea al mainland di Krasnodar), è uno dei centri di tensione. Tra l’altro quella è stata l’unica area in cui tra Kiev e Mosca c’è stato uno scontro militare condotto da uomini in divisa. Il presidente di Jamestown, Glen Howard, si dice “allarmato” dal fatto che nessuna nave da guerra degli Stati Uniti o altri mezzi navali della ... Leggi su formiche (Di domenica 13 febbraio 2022) La Jamestown Foundation nei giorni scorsi ha fatto circolare una mail in cui esprimeva profonda preoccupazione per quelli che sembrano essere i preparativi per un grande assalto anfibio alla costa ucraina del Mar Nero. È una lettura interessante perché l’aspetto marittimocrisi russo-ucraina è molto spesso sottovalutato, ma da anni il Mar d’Azov, la sacca in cui il bacino viene chiuso dallo stretto di Ker? (dove laha costruito un ponte lungo 19 chilometri per unire fisicamente la Crimea al mainland di Krasnodar), è uno dei centri di. Tra l’altro quella è stata l’unica area in cui tra Kiev e Mosca c’è stato uno scontro militare condotto da uomini in divisa. Il presidente di Jamestown, Glen Howard, si dice “allarmato” dal fatto che nessuna nave da guerra degli Stati Uniti o altri mezzi navali...

