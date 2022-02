Golf, Ras Al Khaimah Classic 2022: trionfa il neozelandese Fox, 33° Bertasio (Di domenica 13 febbraio 2022) Secondo successo in carriera sul DP World Tour per Ryan Fox, capace di aggiudicarsi il Ras Al Khaimah Classic 2022. Il neozelandese ha trionfato con un totale di 266 (63 69 65 69, -22) colpi, che certificano un dominio andato in scena sin dal primo giorno. Alle sue spalle Ross Fisher con 271 (-17), mentre il miglior azzurro è Nino Bertasio, 33° con 278 (72 69 71 66, -10). Fuori dai primi 50 Francesco Laporta (58°) ed Edoardo Molinari (41°). Non hanno superato il taglio, invece, Andrea Pavan, Lorenzo Gagli, Renato Paratore e Guido Migliozzi. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Secondo successo in carriera sul DP World Tour per Ryan Fox, capace di aggiudicarsi il Ras Al. Ilhato con un totale di 266 (63 69 65 69, -22) colpi, che certificano un dominio andato in scena sin dal primo giorno. Alle sue spalle Ross Fisher con 271 (-17), mentre il miglior azzurro è Nino, 33° con 278 (72 69 71 66, -10). Fuori dai primi 50 Francesco Laporta (58°) ed Edoardo Molinari (41°). Non hanno superato il taglio, invece, Andrea Pavan, Lorenzo Gagli, Renato Paratore e Guido Migliozzi. SportFace.

