Febbre di Lassa | malattia simile al virus Ebola | ecco come si trasmette

Si stanno cercando di rintracciare le persone che hanno avuto contatti con il deceduto con la Febbre di Lassa nel Regno Unito. La Febbre di Lassa è una malattia infettiva potenzialmente letale provocata da un arenavirus, il virus Lassa, simile a quello dell'Ebola. La malattia desta preoccupazione, ma i rischi per la popolazione restano molto bassi, secondo l'agenzia di Sanità del Regno. Tre i morti registrati nel Regno Unito, tutti tornati dall'Africa occidentale. L'Ukhsa sta cercando di rintracciare coloro che nei giorni scorsi hanno avuto stretti contatti con gli appartenenti al nucleo familiare che sono risultati positivi al virus, a cui apparteneva l'uomo deceduto.

