Domenica In, Ornella Muti severa con se stessa: la sua “vera” bellezza (Di domenica 13 febbraio 2022) Elegante e bellissima, Ornella Muti ha sempre stregato il pubblico maschile e non solo. Anche le donne sono sempre rimaste incantate dal suo charme che ha portato sul palco dell’Ariston. L’attrice, reduce dal successo di Sanremo 2022, in cui ha esordito proprio la prima sera al fianco di Amadeus come co-conduttrice, si è raccontata a Domenica In da Mara Venier. Ornella Muti e il suo rapporto con la bellezza Francesca Romana Rivelli, questo il vero nome di Ornella Muti, ha avuto una chiacchierata a cuore aperto con la sua storica amica Mara Venier, ripercorrendo i tratti salienti della sua carriera, ma svelando alcuni aspetti del suo carattere spesso rimasti nascosti proprio per la sua riservatezza. Nel salotto di Domenica In, l’attrice ... Leggi su dilei (Di domenica 13 febbraio 2022) Elegante e bellissima,ha sempre stregato il pubblico maschile e non solo. Anche le donne sono sempre rimaste incantate dal suo charme che ha portato sul palco dell’Ariston. L’attrice, reduce dal successo di Sanremo 2022, in cui ha esordito proprio la prima sera al fianco di Amadeus come co-conduttrice, si è raccontata aIn da Mara Venier.e il suo rapporto con laFrancesca Romana Rivelli, questo il vero nome di, ha avuto una chiacchierata a cuore aperto con la sua storica amica Mara Venier, ripercorrendo i tratti salienti della sua carriera, ma svelando alcuni aspetti del suo carattere spesso rimasti nascosti proprio per la sua riservatezza. Nel salotto diIn, l’attrice ...

