?Covid in Campania, 5.615 casi e nove morti: indice di contagio al 12,14%, aumentano i ricoveri (Di domenica 13 febbraio 2022) Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 5.615 positivi su 46.240... Leggi su ilmattino (Di domenica 13 febbraio 2022) Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 5.615 positivi su 46.240...

Advertising

SkyTG24 : Covid #Campania, il bollettino: 5.615 casi e 1.307 ricoveri - PeccatoA : RT @sevenblog_it: Da oggi finalmente diremo addio alla mascherina, almeno all’aperto. È il primo passo verso la fine dell’emergenza sanitar… - NapoliToday : #Cronaca Covid, nuovi positivi stabili. In aumento i ricoveri - corrmezzogiorno : #Napoli Covid in Campania Si registrano 5.615 nuovi casi e nove vittime Salgono i ric... - NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 sono 5.615 (su 46.240 test) nelle 24 ore con 9 morti -