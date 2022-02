Ciclismo | Kristoff si aggiudica la Clasica de Almeria davanti a Bouhanni e Nizzolo

Leggi su oasport

(Di domenica 13 febbraio 2022) Si è appena conclusa la 35esima edizione dellade, corsa di un giorno solitamente molto adatta ai velocisti. Non fa eccezione la gara odierna che, dopo 188km, vede il norvegese Alexandervincere in una caotica volata di gruppo sul traguardo di Roquetas de Mar. La corsa si sviluppa nella più classica delle maniere, con tre corridori che provano ad andare in fuga, approfittando delle uniche asperità del percorso, posizionate nelle prime fasi della corsa. I tre fuggitivi sono Lukas Poestlberger (Bora-Hansgrohe), Gilles De Wide (Sport Vlaanderen – Baloise) e Xabier Azparren (Euskaltel-Euskadi). Dopo aver raggiunto anche quattro minuti di vantaggio nelle fasi iniziali, i battistrada iniziano a perdere lentamente ma inesorabilmente il loro margine sul gruppo tirato dalle squadre dei velocisti. Il ricongiungimento ...