Barbara d'Urso sul successo di Pomeriggio 5: "Non vi ringrazio mai abbastanza" (Di domenica 13 febbraio 2022) Su Twitter Barbara d'Urso ha ringraziato i fan per il successo di Pomeriggio 5: la trasmissione di Canale 5 sta registrando ascolti in crescita. Leggi su comingsoon (Di domenica 13 febbraio 2022) Su Twitterd'ha ringraziato i fan per ildi5: la trasmissione di Canale 5 sta registrando ascolti in crescita.

Advertising

carmelitadurso : Capitolo II ?????????? “Madreh… Che paura, sembrate Barbara d’Urso… Che orrore!!” ???????? #lapupaeilsecchioneshow… - MediasetPlay : Oh Madreeeeh… non è affatto La Ruota della Fortuna! ?? Barbara d’Urso conduce #LaPupaeilSecchioneShow! Da martedì 1… - QuiMediaset_it : Barbara d’Urso conduce #LaPupaeilSecchioneShow! Da martedì 15 marzo in prima serata su #Italia1. @carmelitadurso… - seralex76 : RT @opificioprugna: Mi è arrivata la bolletta della luce. Credo mi abbiano messo in conto anche il consumo dei fari di Barbara D'Urso e Fed… - SerieTvserie : Grande fratello vip 6, Barbara D’Urso lancia (in collegamento) la sua Pupa e secchione show nella finale -