Visco | E' importante la piena e tempestiva attuazione degli investimenti del Pnrr

(Di sabato 12 febbraio 2022) Parma, 12 feb. (Adnkronos) - "Emerge con chiarezza l'importanza di una, efficace ee delle riforme previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, definiti nell'ambito del programma Next Generation Eu". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio, nel suo intervento al congresso di Assiom Forex in corso a Parma. Il piano, ha sottolineato, "affronta le principali debolezze strutturali del Paese nell'ambito di una strategia europea che raccoglie le sfide poste dai cambiamenti climatici e dalla rivoluzione digitale e che richiederà l'aumentopubblici e privati, l'adeguamento delle competenze dei lavoratori e il potenziamento delle capacità tecnologiche e ...

Sul tema energetico, complice anche l'aumento dei prezzi per l'energia derivata da fonti fossili,ritiene"definire in tempi brevi una strategia, in particolare a livello europeo, ...Bankitalia lo pronostica al 150% alla fine del 2021, un valoreanche se in calo rispetto al 156% di fine 2020. Tra le incognite,individua ovviamente l'inflazione , " che è una tassa"...Parma, 12 feb. (Adnkronos) – “Emerge con chiarezza l’importanza di una piena ... Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nel suo intervento al congresso di Assiom Forex in ...Lo ha detto Fabrizio Testa, amministratore delegato di Borsa Italiana, a margine dell'intervento del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, durante la 28esima ... e liquido rappresenta un ...