‘Un lavoro lo trovo da solo’. A sentire le parole di Draghi, penso alla volpe e l’uva (Di sabato 12 febbraio 2022) di Pietro Francesco Maria De Sarlo A chi non è mai capitato di avere un amico o un collega rosicone? Il rosicone è quello che rosica, che prova invidia, rabbia, rancore, e impotenza soprattutto. Chi rosica è chi, a torto o ragione, si sente vittima di un trattamento ingiustificato e non meritato. Ricordate il collega che non ha avuto la promozione? Quello che facendo spallucce ha detto: tanto sono ricco di famiglia? Oppure quello escluso dal gruppo in gita che dice: ci vado con la macchina di papà? Il rosicone più famoso è la volpe della favola di Esopo: “l’uva? Quale uva? E chi la voleva? Era acerba”. Invece il rosicone più poetico di sempre è stati il Paolo Stoppa di Miracolo a Milano che, non riuscendo a inserirsi nel gruppo dei poveretti che si spostavano infreddoliti per inseguire il calore di un raggio di sole che spuntava tra la nebbia, dice con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) di Pietro Francesco Maria De Sarlo A chi non è mai capitato di avere un amico o un collega rosicone? Il rosicone è quello che rosica, che prova invidia, rabbia, rancore, e impotenza soprattutto. Chi rosica è chi, a torto o ragione, si sente vittima di un trattamento ingiustificato e non meritato. Ricordate il collega che non ha avuto la promozione? Quello che facendo spallucce ha detto: tanto sono ricco di famiglia? Oppure quello escluso dal gruppo in gita che dice: ci vado con la macchina di papà? Il rosicone più famoso è ladella favola di Esopo: “? Quale uva? E chi la voleva? Era acerba”. Invece il rosicone più poetico di sempre è stati il Paolo Stoppa di Miracolo a Milano che, non riuscendo a inserirsi nel gruppo dei poveretti che si spostavano infreddoliti per inseguire il calore di un raggio di sole che spuntava tra la nebbia, dice con ...

