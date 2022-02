Palmeri: “Non è mai rigore per il Napoli. Una dybalata” (Di sabato 12 febbraio 2022) Napoli-Inter termina 1-1. Gli azzurri sono andati in vantaggio grazie ad un rigore, per fallo su Osimhen, realizzato da Insigne. L’arbitro Doveri ha assegnato il rigore contro l’Inter dopo essere stato richiamato al Var, in un primo momento aveva fatto giocare. Ma dopo aver visto il replay il direttore non ha avuto dubbi ed ha concesso il penalty. Poi ci ha pensato Insigne a segnare il gol da record, che però non è riuscito a dare i tre punti gli azzurri. Tancredi Palmeri però non è convinto del calcio di rigore accordato al Napoli. Il giornalista sui social ha scritto: “Mai rigore per il Napoli. Classica dybalata per prendere il tempo. De Vrij va verso il pallone, Osimhen allarga sulla sua traiettoria. Simile al ... Leggi su napolipiu (Di sabato 12 febbraio 2022)-Inter termina 1-1. Gli azzurri sono andati in vantaggio grazie ad un, per fallo su Osimhen, realizzato da Insigne. L’arbitro Doveri ha assegnato ilcontro l’Inter dopo essere stato richiamato al Var, in un primo momento aveva fatto giocare. Ma dopo aver visto il replay il direttore non ha avuto dubbi ed ha concesso il penalty. Poi ci ha pensato Insigne a segnare il gol da record, che però non è riuscito a dare i tre punti gli azzurri. Tancrediperò non è convinto del calcio diaccordato al. Il giornalista sui social ha scritto: “Maiper il. Classicaper prendere il tempo. De Vrij va verso il pallone, Osimhen allarga sulla sua traiettoria. Simile al ...

