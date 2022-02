“Ne parleremo a maggio”: Flavio Insinna choc, terremoto in arrivo in casa Rai (Di sabato 12 febbraio 2022) Il conduttore de L’Eredità, durante un’intervista, ha detto parole che stanno preoccupando i fan. Futuro incerto per Flavio Insinna Flavio Insinna: le sue parole fan tremare ogni certezza (Youtube)E’ il gioco per eccellenza del preserata di Rai1, L’Eredità. Il programma ha visto la conduzione di molti volti noti della Rai, a partire dal compianto Fabrizio Frizzi fino a Carlo Conti. Negli ultimi anni, al timone del quiz c’è Flavio Insinna, che con giocosità e ironia conduce con successo uno dei programmi più longevi della rete. Nelle ultime ore, però, Insinna ha rilasciato un’intervista che fa letteralmente tremare tutti i fan del conduttore e del programma. Il futuro sembra del tutto incerto per lui, così come quello de ... Leggi su ck12 (Di sabato 12 febbraio 2022) Il conduttore de L’Eredità, durante un’intervista, ha detto parole che stanno preoccupando i fan. Futuro incerto per: le sue parole fan tremare ogni certezza (Youtube)E’ il gioco per eccellenza del preserata di Rai1, L’Eredità. Il programma ha visto la conduzione di molti volti noti della Rai, a partire dal compianto Fabrizio Frizzi fino a Carlo Conti. Negli ultimi anni, al timone del quiz c’è, che con giocosità e ironia conduce con successo uno dei programmi più longevi della rete. Nelle ultime ore, però,ha rilasciato un’intervista che fa letteralmente tremare tutti i fan del conduttore e del programma. Il futuro sembra del tutto incerto per lui, così come quello de ...

