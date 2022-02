MotoGP, Raul Fernandez: “La giornata è stata davvero positiva. Ogni giro c’è qualcosa di buono” (Di sabato 12 febbraio 2022) Raul Fernandez esprime la propria opinione al termine della seconda giornata di test in quel di Mandalika, tracciato che questo week-end accoglie gli ultimi turni prima del Mondiale 2022. L’Indonesia tornerà poi protagonista a metà marzo come secondo atto stagionale dopo la sfida in quel di Losail (Qatar). L’esordiente spagnolo ha commentato ai media come riporta ‘Motorsport.com’: “La giornata è stata davvero positiva, abbiamo fatto un passo rispetto a ieri. Ad Ogni giro c’è qualcosa di buono e capisco più o meno dove siamo. Non siamo lontani, perdiamo poco tempo dai primi”. L’iberico di Tech 3 si appresta per la prima stagione a tempo pieno accanto al teammate australiano Remy Gardner, campione del ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022)esprime la propria opinione al termine della secondadi test in quel di Mandalika, tracciato che questo week-end accoglie gli ultimi turni prima del Mondiale 2022. L’Indonesia tornerà poi protagonista a metà marzo come secondo atto stagionale dopo la sfida in quel di Losail (Qatar). L’esordiente spagnolo ha commentato ai media come riporta ‘Motorsport.com’: “La, abbiamo fatto un passo rispetto a ieri. Adc’èdie capisco più o meno dove siamo. Non siamo lontani, perdiamo poco tempo dai primi”. L’iberico di Tech 3 si appresta per la prima stagione a tempo pieno accanto al teammate australiano Remy Gardner, campione del ...

