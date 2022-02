MotoGP, Andrea Dovizioso: “Non ho fatto il giro veloce perché avevamo delle cose da provare” (Di sabato 12 febbraio 2022) Andrea Dovizioso esprime il proprio parere al termine della seconda giornata di attività in quel di Mandalika, ultimo impegno per i protagonisti del week-end in vista del Mondiale 2022. Il portacolori della Yamaha si prepara per una stagione a tempo pieno dopo alcune sfide nella passata stagione. Il romagnolo ha rilasciato ai media come riporta ‘Motorsport.com’: “Oggi sono contento perché abbiamo fatto un buon passo avanti sulla moto. Non ho fatto il giro veloce perché avevamo delle cose da provare e credo che alla fine la pista sia migliorata. Siamo tutti molto vicini”. L’ex volto della Ducati ha continuato dicendo: “La situazione della pista era decisamente migliore rispetto a ieri. ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022)esprime il proprio parere al termine della seconda giornata di attività in quel di Mandalika, ultimo impegno per i protagonisti del week-end in vista del Mondiale 2022. Il portacolori della Yamaha si prepara per una stagione a tempo pieno dopo alcune sfide nella passata stagione. Il romagnolo ha rilasciato ai media come riporta ‘Motorsport.com’: “Oggi sono contentoabbiamoun buon passo avanti sulla moto. Non hoildae credo che alla fine la pista sia migliorata. Siamo tutti molto vicini”. L’ex volto della Ducati ha continuato dicendo: “La situazione della pista era decisamente migliore rispetto a ieri. ...

