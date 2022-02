Moioli e Visintin d’argento | Italia a 11 medaglie

Leggi su ildenaro

(Di sabato 12 febbraio 2022) PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Michelae Omarhanno vinto la medaglianella mixed team di snowboardcross, gara all’esordio alle Olimpiadi. Oro per gli Stati Uniti, bronzo per il Canada. L’è approdata in finale con due coppie, l’altra composta da Caterina Carpano e Lorenzo Sommariva si è piazzata al quarto posto. Si tratta della medaglia numero 11 per l’con 2 ori, 5 argenti, 4 bronzi.“Ci ho creduto e portiamo a casa la prima medaglia a squadre. E’ stata una vittoria di squadra” ha dichiarato Micheladopo la vittoria dell’argento che ha riscattato almeno in parte la delusione per la prova individuale. “E’ un ricordo del quale è rimasta una ferita sia interna che estera. Quel giorno ci ho provato, è andata così, sono contenta di essermi presa ...