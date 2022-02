Milan scatenato: dopo Theo pronti altri due rinnovi! (Di sabato 12 febbraio 2022) Milan, scatenato sul capitolo rinnovi, dopo aver ufficializzato nella giornata di ieri il rinnovo di Theo Hernandèz, già al lavoro per i prossimi. Lo spagnolo si è detto felice di questo rinnovo e ha speso parole al miele per società ed ambiente. Il terzino andrà a guadagnare 4 milioni annui. Bennacer-Milan La dirigenza, capitanata da Paolo Maldini, non ha intenzione di fermarsi, ora, nel mirino i rinnovi di Bennacer e Rafael Leao. Entrambi sembrano destinati a risolversi in breve tempo, il primo dovrebbe trovare l’accordo sulla base di 3,5 milioni all’anno, mentre il portoghese dovrebbe arrivare a guadagnare 5 milioni. Leggi su rompipallone (Di sabato 12 febbraio 2022)sul capitolo rinnovi,aver ufficializzato nella giornata di ieri il rinnovo diHernandèz, già al lavoro per i prossimi. Lo spagnolo si è detto felice di questo rinnovo e ha speso parole al miele per società ed ambiente. Il terzino andrà a guadagnare 4 milioni annui. Bennacer-La dirigenza, capitanata da Paolo Maldini, non ha intenzione di fermarsi, ora, nel mirino i rinnovi di Bennacer e Rafael Leao. Entrambi sembrano destinati a risolversi in breve tempo, il primo dovrebbe trovare l’accordo sulla base di 3,5 milioni all’anno, mentre il portoghese dovrebbe arrivare a guadagnare 5 milioni.

Advertising

zazoomblog : Calciomercato Milan scatenato: un altro centrocampista dopo Renato Sanches - #Calciomercato #Milan #scatenato: - Rossonerosempr1 : @ChristianTolve Milan Piacenza 1 a 0, Ambrosini di testa su corner…. Non troppi ricordi, solo un Jose Mari scatenato quella partita - Dalla_SerieA : Milan-Lazio 4-0: Giroud scatenato, c’è l’Inter in semifinale - - LALAZIOMIA : Milan-Lazio 4-0: Giroud scatenato, c'è l'Inter in semifinale - Tuttosport - Fprime86 : RT @tuttosport: #MilanLazio 4-0: #Giroud scatenato, c’è l’#Inter in semifinale ?? -