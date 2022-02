Marathon Parco degli Iblei 2022 annullata: percorsi devastati dagli incendi (Di sabato 12 febbraio 2022) Ragusa – L’Asd Bike & Co. di Ragusa è rammaricata nell’annunciare che, anche per l’edizione 2022, la Marathon Parco degli Iblei, in programma solitamente a primavera inoltrata, non potrà tenersi. La società precisa, infatti, che si trova impossibilitata a potere realizzare un percorso degno di una gara di Coppa Sicilia e di una prova della Mediterranea Mtb Challenge. “Purtroppo – chiarisce il presidente del sodalizio, Giuseppe Nascondiglio – dopo una serie di sopralluoghi, abbiamo dovuto prendere atto che i vari incendi che hanno interessato la nostra provincia nell’estate del 2021 hanno colpito duramente gran parte del percorso tradizionale della Marathon. Abbiamo cercato, in questi mesi, di individuare delle valide alternative ma senza esiti positivi. Stiamo ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 12 febbraio 2022) Ragusa – L’Asd Bike & Co. di Ragusa è rammaricata nell’annunciare che, anche per l’edizione, la, in programma solitamente a primavera inoltrata, non potrà tenersi. La società precisa, infatti, che si trova impossibilitata a potere realizzare un percorso degno di una gara di Coppa Sicilia e di una prova della Mediterranea Mtb Challenge. “Purtroppo – chiarisce il presidente del sodalizio, Giuseppe Nascondiglio – dopo una serie di sopralluoghi, abbiamo dovuto prendere atto che i variche hanno interessato la nostra provincia nell’estate del 2021 hanno colpito duramente gran parte del percorso tradizionale della. Abbiamo cercato, in questi mesi, di individuare delle valide alternative ma senza esiti positivi. Stiamo ...

