LIVE Sci alpino, Prova Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Sofia Goggia torna in pista (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA PRIMA Prova CRONOMETRATA 03.44 Sofia Goggia ha lavorato alacremente nelle ultime tre settimane: fisioterapie, allenamenti intensi, riabilitazione proprio per cercare di ritrovare la giusta forma e cercare il colpaccio in Discesa ai Giochi. La missione sarà riuscita? Oggi sarà importante capire la condizione e studiare un po’ le linee del tracciato, senza strafare. 03.42 Sofia Goggia conquistò la medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Se stesse bene dal punto di vista fisica sarebbe naturalmente la grande favorita della vigilia. 03.40 Sofia Goggia scenderà col pettorale numero 11. Ricordiamo che in stagione ha ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLA PRIMACRONOMETRATA 03.44ha lavorato alacremente nelle ultime tre settimane: fisioterapie, allenamenti intensi, riabilitazione proprio per cercare di ritrovare la giusta forma e cercare il colpaccio inai Giochi. La missione sarà riuscita? Oggi sarà importante capire la condizione e studiare un po’ le linee del tracciato, senza strafare. 03.42conquistò la medaglia d’oro alleInvernali di PyeongChang 2018. Se stesse bene dal punto di vista fisica sarebbe naturalmente la grande favorita della vigilia. 03.40scenderà col pettorale numero 11. Ricordiamo che in stagione ha ...

