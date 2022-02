Industria diamanti boom | un anno “brillante”

(Di sabato 12 febbraio 2022) Undecisamenteper l’dei. Dopo il calo registrato nel 2020 per via della pandemia – durante la quale le vendite di gioielli consono scese del 14% e quelle digrezzi del 31% – rimbalzo significativo per l’dei. Ildel 2021 ha toccato tutte le componenti del settore: il segmento dell’estrazione deiè cresciuto del 62%, del 55% il taglio e la lucidatura e del 29% la vendita al dettaglio di gioielli con. Dall’undicesimo Global Diamond Report di Bain &Company in collaborazione con Antwerp World Diamond Centre (AWDC), infatti, emerge che l’ha recuperato i livelli pre-pandemici. Il 2021 ...

