In Macedonia bimba con sindrome Down viene bullizzata: il presidente della Repubblica la accompagna a scuola (Di sabato 12 febbraio 2022) Il presidente della Macedonia del Nord, Stevo Pendarovski, ha accompagnato a scuola, mano nella mano, una bambina di 11 anni con sindrome di Down vittima di bullismo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 12 febbraio 2022) Ildel Nord, Stevo Pendarovski, hato a, mano nella mano, una bambina di 11 anni condivittima di bullismo. L'articolo .

