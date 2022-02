Formazioni ufficiali Atletico Madrid-Getafe, Liga 2021/2022 (Di sabato 12 febbraio 2022) Le Formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Getafe, match valido per 24esima giornata della Liga 2021/2022. I colchoneros sono chiamati a reagire dopo il ko subito in casa del Barcellona, dove sono usciti sconfitti 4-2. Gli ospiti, invece, arrivano dalla netta vittoria contro il Levante. Appuntamento alle ore 21. Queste le scelte dei due tecnici. Formazioni ufficiali Atletico Madrid: Getafe: SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Ledi, match valido per 24esima giornata della. I colchoneros sono chiamati a reagire dopo il ko subito in casa del Barcellona, dove sono usciti sconfitti 4-2. Gli ospiti, invece, arrivano dalla netta vittoria contro il Levante. Appuntamento alle ore 21. Queste le scelte dei due tecnici.: SportFace.

Advertising

GoalItalia : Le formazioni ufficiali di #NapoliInter - Inter : ?? | FORMAZIONI Comincia il girone di ritorno per la Primavera nerazzurra di Cristian Chivu: alle 13 la sfida sul c… - DiMarzio : #LazioBologna, le formazioni ufficiali - lucacerchione : RT @CalcioPillole: Non perdetevi il prematch di #NapoliInter con #Cipfootballbar. News, formazioni ufficiali, pronostici e molto altro… - infoitsport : FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti lancia Koulibaly dal 1'! Confermato Lobotka, out Anguissa -