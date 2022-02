Ecco la legge Usa anti molestie: ma il frutto del MeToo non piace a tutti (Di sabato 12 febbraio 2022) Il Congresso americano dà il via libera alla nuova legge sulle molestie. Ora nelle grandi aziende non ci sarà più l'arbitrato ma si passerà direttamente in tribunale. Esulta la politica, ma dal mondo dell'impresa piovono critiche Leggi su ilgiornale (Di sabato 12 febbraio 2022) Il Congresso americano dà il via libera alla nuovasulle. Ora nelle grandi aziende non ci sarà più l'arbitrato ma si passerà direttamente in tribunale. Esulta la politica, ma dal mondo dell'impresa piovono critiche

Advertising

fattoquotidiano : AMIANTO, LA LEGGE IN UN CASSETTO 'Manca la volontà politica, a qualcuno interessa più il nucleare'. Ecco il testo d… - petergomezblog : Inchiesta su Grillo, ecco le email di Onorato inoltrate nel 2017 dal fondatore 5s a Carla Ruocco - leggi l’artico… - ziggymagenta_d : @semioticmonkey @BarbaraCecioni @umanesimo @Aramcheck76 @signoradellegif Sì, m'ero scordata di dirlo :D professioni… - jakclive : ..quando viene il bene non lo vede! ..la Sua Legge medita giorno e notte! Se poi abbiam avuto speranza in Cristo… - Tempi_it : «Libertà, uguaglianza, fraternità: ecco perché va respinta l’eutanasia» -