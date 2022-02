Calcio | Serie A Mihajlovic' Mai visto rigore così | non bisogna aver paura'

Advertising

Gazzetta_it : Sinistro letale, struttura di acciaio: Vlahovic pezzo per pezzo, anatomia di un cyborg #Sportweek - Gazzetta_it : Zakaria-Locatelli, cresce l'attesa. Con l'Atalanta il debutto della coppia d'oro #Juventus - Gazzetta_it : La partita che il piccolo Victor ha sempre sognato, di Marco Bucciantini #NapoliInter - SkySport : Lazzari, infortunio in Lazio-Bologna: le news #SkySport #SerieA #SkySerieA #LazioBologna #Lazio #Lazzarri - Eurosport_IT : Netto il rigore assegnato al Napoli ?? #SerieA | #NapoliInter | #Napoli | #Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

Il tecnico rossoblù, dopo il ko con la Lazio, chiede ai suoi "maggiore coraggio" ROMA - "Il primo tempo è stato equilibrato, abbiamo sofferto poco. Abbiamo subito gol su un rigore che in 40 anni di ...Abbiamo rivisto le situazioni, il lavoro di linea lavorando con i video come è purtroppo normale in questoche si gioca ogni tre giorni. Io ero innamorato del lavoro sul campo, del migliorare ...Siamo una squadra che, per caratteristiche, deve fare un calcio dinamico e veloce. Il tecnico Marco Baroni ha convocato 22 giocatori per la gara Lecce - Benevento, terza giornata di ritorno della ...SERIE A - Gli episodi arbitrali più controversi e discussi del match del Maradona valido per la 25esima giornata. Arbitra l'incontro Daniele Doveri della sezione di Roma 1.