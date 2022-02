Barcellona, Depay in bilico: in estate potrebbe lasciare la Spagna (Di sabato 12 febbraio 2022) Il futuro di Depay al Barcellona potrebbe essere lontano dalla Spagna. A fine stagione l’attaccante valuterà il suo destino Il futuro di Depay al Barcellona non è più così certo. Dopo l’arrivo di Xavi e i recenti acquisti della società blaugrana, l’olandese potrebbe a fine stagione lasciare la Spagna. Secondo quanto riportato da Sport, l’ex Lione valuterà il suo futuro a fine stagione e non è da escludere che possa farsi sotto qualche grande club in Italia. Accostato alla Juventus nell’estate scorsa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Il futuro dialessere lontano dalla. A fine stagione l’attaccante valuterà il suo destino Il futuro dialnon è più così certo. Dopo l’arrivo di Xavi e i recenti acquisti della società blaugrana, l’olandesea fine stagionela. Secondo quanto riportato da Sport, l’ex Lione valuterà il suo futuro a fine stagione e non è da escludere che possa farsi sotto qualche grande club in Italia. Accostato alla Juventus nell’scorsa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

