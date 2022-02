Atletica, quando la prossima gara di Marcell Jacobs? Data, programma, orario, tv, streaming: c’è Lievin! (Di sabato 12 febbraio 2022) Marcell Jacobs prosegue la propria marcia in maniera convincente e sta scaldando brillantemente il motore in vista dei Mondiali Indoor, in programma a Belgrado (Serbia) nel weekend del 18-20 marzo. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha vinto in maniera convincente i 60 metri al coperto in occasione dell’ISTAF Indoor a Berlino e dell’Orlen Cup di Lodz, timbrando un 6.51 nella prima occasione e un brillante 6.49 nella seconda uscita. Il velocista lombardo si è avvicinato al suo record italiano di 6.47 e ha sensibilmente nel mirino il record europeo (6.42). Marcell Jacobs è rimasto fuori dalle scene per ben sei mesi dopo la doppia apoteosi di Tokyo, ma ora non si ferma più. Dopo aver disputato ben due eventi nel giro di sette giorni (con quattro gare a tutti gli effetti, visto che in entrambe le occasioni ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022)prosegue la propria marcia in maniera convincente e sta scaldando brillantemente il motore in vista dei Mondiali Indoor, ina Belgrado (Serbia) nel weekend del 18-20 marzo. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha vinto in maniera convincente i 60 metri al coperto in occasione dell’ISTAF Indoor a Berlino e dell’Orlen Cup di Lodz, timbrando un 6.51 nella prima occasione e un brillante 6.49 nella seconda uscita. Il velocista lombardo si è avvicinato al suo record italiano di 6.47 e ha sensibilmente nel mirino il record europeo (6.42).è rimasto fuori dalle scene per ben sei mesi dopo la doppia apoteosi di Tokyo, ma ora non si ferma più. Dopo aver disputato ben due eventi nel giro di sette giorni (con quattro gare a tutti gli effetti, visto che in entrambe le occasioni ...

