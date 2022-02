Amici 21 news, Mattia Zenzola deve lasciare la scuola: ecco cos’è successo al ballerino (Di sabato 12 febbraio 2022) Brutte notizie per Mattia Zenzola, il ballerino di latino americano e allievo di Raimondo Todaro nella scuola di Amici. Dopo più di due mesi fermo a causa di un infortunio al piede, il giovane pugliese sperava di tornare a ballare e di arrivare al serale, invece per lui ieri è arrivata una doccia fredda: il referto del medico, l’esito negativo e la decisione (forzata) di mandarlo a casa. Mattia Zenzola ha lasciato la scuola di Amici: ecco cosa è successo Raimondo Todaro l’ha convocato in saletta, gli ha dato un foglio. Mattia ha letto il referto del medico, incredulo è scoppiato a piangere: per lui l’avventura all’interno della scuola di Amici è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 12 febbraio 2022) Brutte notizie per, ildi latino americano e allievo di Raimondo Todaro nelladi. Dopo più di due mesi fermo a causa di un infortunio al piede, il giovane pugliese sperava di tornare a ballare e di arrivare al serale, invece per lui ieri è arrivata una doccia fredda: il referto del medico, l’esito negativo e la decisione (forzata) di mandarlo a casa.ha lasciato ladicosa èRaimondo Todaro l’ha convocato in saletta, gli ha dato un foglio.ha letto il referto del medico, incredulo è scoppiato a piangere: per lui l’avventura all’interno delladiè ...

