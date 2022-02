Torino, bacio davanti alla macchinetta del caffè non fu reato: imputato assolto (Di venerdì 11 febbraio 2022) commenta Un bacio davanti alla macchinetta del caffè in una breve pausa dal lavoro. Di questo episodio, risalente a sei anni fa, è stato chiamato a rispondere in tribunale a Torino un tecnico di un'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 11 febbraio 2022) commenta Undelin una breve pausa dal lavoro. Di questo episodio, risalente a sei anni fa, è stato chiamato a rispondere in tribunale aun tecnico di un'...

