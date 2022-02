"Rischio emulazione se medici e media continuano a parlare dei no vax che rifiutano le trasfusioni" (Di venerdì 11 febbraio 2022) AGI – Il primario Nicola Mumoli, uno dei medici più spesso in tv negli anni della pandemia “spinto dal dovere dell'informazione sanitaria”, chiede in una lettera inviata all'AGI “silenzio” ai suoi colleghi e ai giornalisti sulla vicenda del bimbo di due anni i cui genitori avevano negato il consenso a una trasfusione di sangue da donatori vaccinati e su altri casi simili. "Bisogna saper maneggiare i temi del rispetto e del giudizio" “Qui la scienza deve tacere perché non è affare suo – sancisce il medico degli ospedali di Magenta e Abbiategrasso, nel Milanese -. Qui ci si avventura sul terreno scivoloso e impervio dell'etica, della morale, della religione, della filosofia, della cultura, della giustizia, del dolore e dell'amore. Chi osa farlo deve essere un grande esperto non tanto di anticorpi o di plasma o di donazioni o di ematologia e infettivologia, ma deve ... Leggi su agi (Di venerdì 11 febbraio 2022) AGI – Il primario Nicola Mumoli, uno deipiù spesso in tv negli anni della pandemia “spinto dal dovere dell'informazione sanitaria”, chiede in una lettera inviata all'AGI “silenzio” ai suoi colleghi e ai giornalisti sulla vicenda del bimbo di due anni i cui genitori avevano negato il consenso a una trasfusione di sangue da donatori vaccinati e su altri casi simili. "Bisogna saper maneggiare i temi del rispetto e del giudizio" “Qui la scienza deve tacere perché non è affare suo – sancisce il medico degli ospedali di Magenta e Abbiategrasso, nel Milanese -. Qui ci si avventura sul terreno scivoloso e impervio dell'etica, della morale, della religione, della filosofia, della cultura, della giustizia, del dolore e dell'amore. Chi osa farlo deve essere un grande esperto non tanto di anticorpi o di plasma o di donazioni o di ematologia e infettivologia, ma deve ...

Advertising

ItaliaViva : RT @GiusyOcchionero: Dalle 12 il quinto episodio di 'Mens Sana', il mio nuovo podcast. Parliamo del settore agroalimentare in Italia, uno… - GiusyOcchionero : Dalle 12 il quinto episodio di 'Mens Sana', il mio nuovo podcast. Parliamo del settore agroalimentare in Italia,… - mariadiscozia : RT @FilippoArosio: Ovviamente in intalia i nostri giornalisti fanno in modo che si parli il meno possibile del Canada. Forse pensano che… - FilippoArosio : Ovviamente in intalia i nostri giornalisti fanno in modo che si parli il meno possibile del Canada. Forse pensano… - sempronick : @AdultaVaccinata @Dreambig51234 @Massimo_Balss È vero,in parte l'ho notato anche io,però a mio avviso le denunce di… -