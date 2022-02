PSG | guai in arrivo per Donnarumma e Navas | arriva l’ultim’ora

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Non giunge la migliore notizia per, in vista della sfida del PSG contro il Real Madrid in Champions League. La prossima settimana sarà la più interessante di questo inizio 2022. Torneranno infatti le competizioni europee per club e una delle sfide più promettenti è quella tra PSG e Real Madrid. Entrambe le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : PSG guai

Calciomercato Juventus, 'occasione' Depay Memphis Depay ©LaPresseOut da dicembre permuscolari,... L'ex United e Lione sarebbe nel mirino pure di Arsenal e, due club che - come quello ......con i Blancos e la sfida di Champions League che metterà la squadra di Ancelotti contro ildi ... Discorso diverso per i problemi fisici recenti: "Non so perché i mieisiano aumentati negli ...A quanto pare Pep Guardiola ama festeggiare con i suoi giocatori e guai a non invitarlo a fare baldoria ... tutti pronti a festeggiare. PSG – Real Madrid Sfida interstellare con Messi che ritrova i ...Out da dicembre per guai muscolari, Depay non rientra nei piani futuri ... L’ex United e Lione sarebbe nel mirino pure di Arsenal e PSG, due club che – come quello presieduto da Andrea Agnelli – ...