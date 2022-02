Precipita ascensore | morto operaio e collega ferito

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Une un altro è ricoverato in gravissime condizioni dopo essereti all'interno del vanomentre installavano la cabina in un palazzo di Milano adiacente piazzale ...

Ultime Notizie dalla rete : Precipita ascensore

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, i due lavoratori sono caduti da un'altezza di circa 20 metri mentre montando un. L'operaio di 55 anni è morto sul colpo mentre il collega di 26 ...Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco , i due lavoratori sono caduti da un'altezza di circa 20 metri mentre lo stavano montando un. L'operaio di 55 anni è morto sul colpo mentre il ...Un uomo di 55 anni ha perso la vita e un giovane di 26 anni risulta ferito in modo grave. I due sono precipitati nella tromba dell’ascensore da un altezza superiore ai 15 metri. Stavano lavorando su ...Un operaio è morto e un altro è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere precipitati all’interno del vano ascensore mentre installavano la cabina in un palazzo di Milano adiacente piazzale ...