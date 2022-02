Nucleare: Macron, “Sei nuovi reattori in costruzione”. Tre vicino a Torino (Di venerdì 11 febbraio 2022) I dettagli – dove, come e quando – devono ancora essere ufficializzati, ma EDF – azienda pubblica produttrice e distributrice di energia in Francia – aveva già annunciato a giugno la tabella di marcia per costruire sei nuovi reattori. Saranno costruiti in coppia, in maniera standardizzata per una questione di costi. I siti scelti sono già in parte destinati a questi scopi, e sono: Gravelines, al Nord; Penly, in Normandia; e ben tre – Bugey, Ain e Tricastin – saranno nella zona della Drôme, una settantina di km a est del confine italiano, non lontano da Torino. Il primo allacciamento alla rete è previsto per il 2035, e il costo, secondo una valutazione ministeriale di settembre, sarò tra i 50 e i 60 miliardi di euro. Ma basterà questo a coprire il futuro fabbisogno elettrico del Paese? Il gestore della rete elettrica francese, RTE, non ... Leggi su cityroma (Di venerdì 11 febbraio 2022) I dettagli – dove, come e quando – devono ancora essere ufficializzati, ma EDF – azienda pubblica produttrice e distributrice di energia in Francia – aveva già annunciato a giugno la tabella di marcia per costruire sei. Saranno costruiti in coppia, in maniera standardizzata per una questione di costi. I siti scelti sono già in parte destinati a questi scopi, e sono: Gravelines, al Nord; Penly, in Normandia; e ben tre – Bugey, Ain e Tricastin – saranno nella zona della Drôme, una settantina di km a est del confine italiano, non lontano da. Il primo allacciamento alla rete è previsto per il 2035, e il costo, secondo una valutazione ministeriale di settembre, sarò tra i 50 e i 60 miliardi di euro. Ma basterà questo a coprire il futuro fabbisogno elettrico del Paese? Il gestore della rete elettrica francese, RTE, non ...

