MfE abbandona la campagna di Francia

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 11 febbraio 2022) MfE sale tra analisti e addio allaMF – Milano Finanza, pagina 17, di Nicola Carosielli. Gran risveglio per MfE a Piazza Affari. Ieri le azioni di categoria A hanno chiuso in rialzo del 13,64% a 0,86 euro (dopo il +4% di mercoledì), mentre quelle B hanno guadagnato il 5,89% arrivando a 1,2 euro, dopo essere cresciute del 3% la seduta precedente. A trascinare i titoli sono stati i commenti degli analisti, in seguito agli incontri con l’azienda, in cui hanno sottolineato la capacità di rendimento, la resilienza del business a Omicron e inflazione e anche lo sviluppo europeo con Prosiebensat e i progetti di Discovery. Proprio sull’m&a, sono arrivate indiscrezioni secondo cui da Cologno Monzese avrebbero deciso di non partecipare all’ asta peri canali francesi che finirebbero in vendita dopo l’approvazione della fusione Tf1-M6. (Continua su MF – Milano ...