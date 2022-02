Matteo Bassetti butta in aria una mascherina e commenta: “Torniamo a uscire a cena, a divertirci, viva la vita” (Di venerdì 11 febbraio 2022) butta in aria una mascherina. Cravatta rossa, giacco blu, foto ‘tipica’ da Instagram con tanto di scritta ‘viva la vida”. Così Matteo Bassetti che a commento dello scatto scrive: “Oggi finalmente lanciamo via l’obbligo delle mascherine all’aperto nell’attesa di farlo presto anche al chiuso. Gli ospedali non sono più in affanno per il Covid e si vede una luce all’orizzonte sempre più forte. Torniamo alla vita che abbiamo sempre fatto prima del Covid. Siamo protetti per oltre il 90% dalle forme gravi grazie alle vaccinazioni e alla guarigione. Oggi essere positivo al covid (per chi è protetto) equivale, nella stragrande maggioranza dei casi, a una forma influenzale. Finiamola di pensare alla positività Covid come l’anticamera del patibolo. I vaccini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022)inuna. Cravatta rossa, giacco blu, foto ‘tipica’ da Instagram con tanto di scritta ‘la vida”. Cosìche a commento dello scatto scrive: “Oggi finalmente lanciamo via l’obbligo delle mascherine all’aperto nell’attesa di farlo presto anche al chiuso. Gli ospedali non sono più in affanno per il Covid e si vede una luce all’orizzonte sempre più forte.allache abbiamo sempre fatto prima del Covid. Siamo protetti per oltre il 90% dalle forme gravi grazie alle vaccinazioni e alla guarigione. Oggi essere positivo al covid (per chi è protetto) equivale, nella stragrande maggioranza dei casi, a una forma influenzale. Finiamola di pensare alla positività Covid come l’anticamera del patibolo. I vaccini ...

