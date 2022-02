“Lo faccio solo per te”. Anna Tatangelo: sorpresa per LDA, figlio di Gigi D’Alessio e alunno di Amici (Di venerdì 11 febbraio 2022) LDA è uno dei protagonisti di questa edizione di Amici 21. Luca D’Alessio è il figlio del cantante Gigi e sta proseguendo il suo percorso verso il serale. Ha già vinto un disco d’oro, ricevendo le congratulazioni da parte di compagni e familiari, che da fuori seguono con attenzione ogni sua esibizione nel talent di Maria De Filippi. Suo padre ha più volte detto di non averlo mai raccomandato. In questa edizione tra LDA e Anna Pettinelli c’è stato più di qualche scontro. Come nell’occasione in cui LDA ha ribaltato il compito imposto da Anna Pettinelli e ha creato un vero e proprio dissing in musica per la prof di canto. Come ampiamente suggerito dal suo professore Rudy Zerbi, ha scritto delle barre palesemente rivolte alla Pettinelli. “Parli di me, ma tu lo fai perché non puoi più ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) LDA è uno dei protagonisti di questa edizione di21. Lucaè ildel cantantee sta proseguendo il suo percorso verso il serale. Ha già vinto un disco d’oro, ricevendo le congratulazioni da parte di compagni e familiari, che da fuori seguono con attenzione ogni sua esibizione nel talent di Maria De Filippi. Suo padre ha più volte detto di non averlo mai raccomandato. In questa edizione tra LDA ePettinelli c’è stato più di qualche scontro. Come nell’occasione in cui LDA ha ribaltato il compito imposto daPettinelli e ha creato un vero e proprio dissing in musica per la prof di canto. Come ampiamente suggerito dal suo professore Rudy Zerbi, ha scritto delle barre palesemente rivolte alla Pettinelli. “Parli di me, ma tu lo fai perché non puoi più ...

