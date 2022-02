L'ambiente entra nella Costituzione dando al popolo «nimby» una scusa potentissima (Di venerdì 11 febbraio 2022) La tutela dell’ambiente entra nella Costituzione, ma non è detto che sia una buona notizia per tutti: potrebbe infatti essere sfruttata dai movimenti nimby (not in my backyard, non vicino a casa mia) per bloccare ogni progetto di sviluppo industriale e perfino investimenti nell’energia rinnovabile. Questi i fatti: il 10 febbraio 2022 la Camera ha definitivamente approvato con 468 voti a favore, un contrario e sei astenuti la proposta di legge costituzionale che modifica due articoli della Carta, il 9 ed il 41. E poiché Il Senato l’aveva approvata con la maggioranza dei due terzi lo scorso 3 novembre, la novità entra subito in vigore e senza bisogno di passare per un referendum. L’articolo 9 cambia così (in maiuscolo la parte nuova): “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e ... Leggi su panorama (Di venerdì 11 febbraio 2022) La tutela dell’, ma non è detto che sia una buona notizia per tutti: potrebbe infatti essere sfruttata dai movimenti(not in my backyard, non vicino a casa mia) per bloccare ogni progetto di sviluppo industriale e perfino investimenti nell’energia rinnovabile. Questi i fatti: il 10 febbraio 2022 la Camera ha definitivamente approvato con 468 voti a favore, un contrario e sei astenuti la proposta di legge costituzionale che modifica due articoli della Carta, il 9 ed il 41. E poiché Il Senato l’aveva approvata con la maggioranza dei due terzi lo scorso 3 novembre, la novitàsubito in vigore e senza bisogno di passare per un referendum. L’articolo 9 cambia così (in maiuscolo la parte nuova): “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e ...

