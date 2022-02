La rete di dietetica e nutrizione che raggiunge il paziente in ospedale | ambulatorio e a casa sua L’esperienza piemontese

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Pollenzo, 11 febbraio 2022 – “Il ruolo dellaclinica è peculiare, in quanto si tratta di una specialità trasversale, che riveste una funzione primaria, sia nella continuità assistenziale frae territorio, sia nei confronti delle strutture che operano nella prevenzione”. Così Andrea Pezzana, Direttore della Struttura complessa diClinica dell’ASL Città di Torino, spiega il ruolo delladi Dietologia nel corso della sessione “Il valore delle reti di patologia nella medicina attuale” della Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Celgene Italia e Bristol Myers Squibb. In Piemonte con DGR 18-13672 del 29.03.2010 è stata istituita la ...