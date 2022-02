Highlights 1000 metri femminili short track Pechino 2022 | Fontana out in finale | vince Schulting VIDEO

Advertising

sportface2016 : Arianna #Fontana cade in finale: ecco il VIDEO #Shorttrack #Beijin2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights 1000

Sportface.it

...nei 500 metri maschili con il terzo tempo assoluto e riscatta parzialmente la delusione deie ... RI VIVI IL LIVE DI GIORNATA GLIDELLA GARA DI FONTANA (VIDEO) PECHINO 2022: IL PROGRAMMA ...... Finale Bmetri donne - ev: Arianna Fontana ore 13:43 - SHORT TRACK: Finale Ametri donne ... approfondimenti,dei principali avvenimenti in italiano, contributi dai giornalisti in ...This year's edition includes more than 1000 speakers, 1500+ exhibitors, 37 country pavilions, the Ministerial Programme for policymakers and industry leaders, startup innovation at 4YFN (Four Years ...Nei giorni scorsi è uscita una versione "light" delle fasi più importanti e incisive della sfida tra Hellmuth e Tom Dwan all'High Stakes Duel ...