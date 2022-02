**Governo: un anno da premier, per Draghi inizia countdown,'in campo nel '23? Lo escludo'** (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - La campagna vaccinale, la lotta al virus, la barra dritta sul super green pass, gli obiettivi centrati del Pnrr, il ruolo da protagonista in Europa, il sogno sfumato del Quirinale. Sono questi i principali 'ingredienti' del primo anno di Mario Draghi a Palazzo Chigi (il governo è nato il 13 febbraio 2021). Un anno da premier a capo di una maggioranza così variegata che chiunque faticherebbe a tenere insieme. Chiunque ma non lui, il "nonno al servizio delle istituzioni", forse la definizione che meglio si adatta all'ex numero uno della Bce che di sfide in 75 anni di vita ne ha affrontate tante, tantissime, senza mai tirarsi indietro. Dopo il sogno sfumato del Colle, Draghi punta dritto al 2023 e non si lascia tirare per la giacchetta. A chi lo vorrebbe in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - La campagna vaccinale, la lotta al virus, la barra dritta sul super green pass, gli obiettivi centrati del Pnrr, il ruolo da protagonista in Europa, il sogno sfumato del Quirinale. Sono questi i principali 'ingredienti' del primodi Marioa Palazzo Chigi (il governo è nato il 13 febbraio 2021). Undaa capo di una maggioranza così variegata che chiunque faticherebbe a tenere insieme. Chiunque ma non lui, il "nonno al servizio delle istituzioni", forse la definizione che meglio si adatta all'ex numero uno della Bce che di sfide in 75 anni di vita ne ha affrontate tante, tantissime, senza mai tirarsi indietro. Dopo il sogno sfumato del Colle,punta dritto al 2023 e non si lascia tirare per la giacchetta. A chi lo vorrebbe in ...

