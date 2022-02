Gosens: «I 25 milioni sono una cifra eccessiva, ma a quanto pare li valgo» (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il terzino dell’Inter, Robin Gosens, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport Germania in cui parla del suo passaggio al club nerazzurro dall’Atalanta e della valutazione attribuita al suo cartellino: 25 milioni. “sono convinto che come persona non posso valere così tanti soldi, mi pare una cifra eccessiva. Come Robin Gosens, non posso dire che io valgo 25 milioni di euro mentre un’altra persona vale di meno. Ma il mercato è questo e, in questo contesto, ho un certo valore come calciatore. sono un giocatore della Nazionale e penso di aver fatto prestazioni eccezionali negli ultimi due anni. Di conseguenza, a quanto pare valgo questi soldi”. Sulla formula scelta per la ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il terzino dell’Inter, Robin, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport Germania in cui parla del suo passaggio al club nerazzurro dall’Atalanta e della valutazione attribuita al suo cartellino: 25. “convinto che come persona non posso valere così tanti soldi, miuna. Come Robin, non posso dire che io25di euro mentre un’altra persona vale di meno. Ma il mercato è questo e, in questo contesto, ho un certo valore come calciatore.un giocatore della Nazionale e penso di aver fatto prestazioni eccezionali negli ultimi due anni. Di conseguenza, aquesti soldi”. Sulla formula scelta per la ...

